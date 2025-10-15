Ричмонд
Reuters: Европе не нравится название «стена от дронов»

Через несколько часов после того, как около 20 беспилотников в сентябре вторглись в воздушное пространство Польши, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе пора построить «стену от дронов» для защиты восточного фланга НАТО. За месяц эту идею раскритиковали военные эксперты и политические лидеры, но теперь возникла еще одна трудность: не нравится название.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как сообщает агентство Reuters, некоторые официальные лица ЕС подвергли сомнению название «стена от дронов».

По их словам, такое название подразумевает ложное обещание безопасности, тогда как ни одна система не может отразить все беспилотники.

Чтобы заручиться большей поддержкой, Европейская комиссия расширила первоначальную концепцию — от интегрированного комплекса датчиков, систем радиоэлектронной борьбы и вооружения вдоль восточной границы НАТО до сети систем борьбы с беспилотниками по всему континенту, пишет Reuters. Теперь вместо «стены от дронов» Еврокомиссия планирует использовать название «Европейская инициатива по защите от беспилотных летательных аппаратов». Впервые это название появится в дорожной карте оборонной политики Евросоюза, которая будет обнародована в четверг.

Как только Еврокомиссия сформулирует свое предложение, правительства ЕС решат, давать ли ему зеленый свет, говорится в статье. Однако агентство подчеркивает, что, хотя небольшие страны отмечают ценность проекта, который планирует контролировать ведомство фон дер Ляйен, ведущие европейские страны, например Франция и Германия, привыкли самостоятельно осуществлять крупные военные закупки и не хотят передавать контроль Еврокомиссии.

Ни канцлер Германии Фридрих Мерц, ни президент Франции Эммануэль Макрон пока не поддержали предложение фон дер Ляйен. На саммите ЕС в Копенгагене в начале октября Макрон заявил, что угроза, исходящая от беспилотников, «более изощренная и комплексная», чем предполагала идея создания «стены от дронов», и такое название не подходит для подобной инициативы. «Я с опаской отношусь к излишне широким терминам. Существуют ли на самом деле железные купола для европейцев или стены от беспилотников? Все гораздо сложнее», — сказал он.

