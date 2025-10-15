Reuters: Европе не нравится название «стена от дронов»

Чтобы заручиться большей поддержкой, Европейская комиссия расширила первоначальную концепцию — от интегрированного комплекса датчиков, систем радиоэлектронной борьбы и вооружения вдоль восточной границы НАТО до сети систем борьбы с беспилотниками по всему континенту, пишет Reuters. Теперь вместо «стены от дронов» Еврокомиссия планирует использовать название «Европейская инициатива по защите от беспилотных летательных аппаратов». Впервые это название появится в дорожной карте оборонной политики Евросоюза, которая будет обнародована в четверг.
Как только Еврокомиссия сформулирует свое предложение, правительства ЕС решат, давать ли ему зеленый свет, говорится в статье. Однако агентство подчеркивает, что, хотя небольшие страны отмечают ценность проекта, который планирует контролировать ведомство фон дер Ляйен, ведущие европейские страны, например Франция и Германия, привыкли самостоятельно осуществлять крупные военные закупки и не хотят передавать контроль Еврокомиссии.
Ни канцлер Германии Фридрих Мерц, ни президент Франции Эммануэль Макрон пока не поддержали предложение фон дер Ляйен. На саммите ЕС в Копенгагене в начале октября Макрон заявил, что угроза, исходящая от беспилотников, «более изощренная и комплексная», чем предполагала идея создания «стены от дронов», и такое название не подходит для подобной инициативы. «Я с опаской отношусь к излишне широким терминам. Существуют ли на самом деле железные купола для европейцев или стены от беспилотников? Все гораздо сложнее», — сказал он.