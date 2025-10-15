Reuters: Европе не нравится название «стена от дронов»

Ни канцлер Германии Фридрих Мерц, ни президент Франции Эммануэль Макрон пока не поддержали предложение фон дер Ляйен. На саммите ЕС в Копенгагене в начале октября Макрон заявил, что угроза, исходящая от беспилотников, «более изощренная и комплексная», чем предполагала идея создания «стены от дронов», и такое название не подходит для подобной инициативы. «Я с опаской отношусь к излишне широким терминам. Существуют ли на самом деле железные купола для европейцев или стены от беспилотников? Все гораздо сложнее», — сказал он.