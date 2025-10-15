В Госдуме указали на шаги НАТО к третьей мировой войне

Парламентарий считает, что в настоящее время инициативы участников западного военного блока ведут к увеличению напряжения в отношениях с Россией. Так, члены НАТО выступили с предложением ввести правила, которые позволили бы им сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства. Альянс намерен разработать регламент по использованию вооружения без учета ограничений отдельных стран, пишет «Лента.ру».
Андрей Колесник отметил, что публичное обсуждение инициативы НАТО по ликвидации российских истребителей — демонстративный шаг, так как в альянсе отдают себе отчет, что авиация РФ не будет без согласования нарушать воздушное пространство недружественных государств.
«НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне», — констатировал Колесник.
Парламентарий отметил, что страны военного блока намеренно пытаются увеличить значимость проблемы нарушения российскими самолетами границ альянса. Он добавил, что случайные нарушения воздушного пространства действительно могут происходить, но не только со стороны РФ — авиация западного военного блока часто пересекает российские рубежи. В этом случае, если НАТО будет сбивать самолеты РФ, то Россия сможет действовать зеркально.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что уничтожение истребителей ВС РФ силами НАТО стало бы свидетельством слабости. Он уточнил, что на самом деле правильным решением в этом случае был бы «вывод» российских самолетов из европейского воздушного пространства.