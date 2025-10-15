В Госдуме указали на шаги НАТО к третьей мировой войне

Парламентарий отметил, что страны военного блока намеренно пытаются увеличить значимость проблемы нарушения российскими самолетами границ альянса. Он добавил, что случайные нарушения воздушного пространства действительно могут происходить, но не только со стороны РФ — авиация западного военного блока часто пересекает российские рубежи. В этом случае, если НАТО будет сбивать самолеты РФ, то Россия сможет действовать зеркально.