Хегсет пригрозил России «издержками» при продолжении конфликта на Украине

9 октября президент США Дональд Трамп также сказал, что может ввести дополнительные санкции против России, если темпы урегулирования украинского конфликта окажутся недостаточными. Накануне американский лидер сказал, что у него были «довольно хорошие отношения» с Владимиром Путиным, но он не желает завершить конфликт. «Я не знаю, зачем он продолжает эту войну», — сказал он.