Хегсет пригрозил России «издержками» при продолжении конфликта на Украине

Если конфликт на Украине не приблизится к завершению, США готовы принять меры против России, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с коллегами из стран НАТО.

Источник: Reuters

«Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, США вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию», — сказал он. Пентагон готов выполнить ту часть этих шагов, которую могут реализовать только США. Он повторил, что принципом урегулирования будет «мир через силу».

Также Хегсет призвал страны НАТО усилить поддержку Украины, назвав ключевым механизмом программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). По его словам, через него с августа было выделено $2 млрд для Киева.

9 октября президент США Дональд Трамп также сказал, что может ввести дополнительные санкции против России, если темпы урегулирования украинского конфликта окажутся недостаточными. Накануне американский лидер сказал, что у него были «довольно хорошие отношения» с Владимиром Путиным, но он не желает завершить конфликт. «Я не знаю, зачем он продолжает эту войну», — сказал он.

Материал дополняется

