Татарстан намерен наращивать взаимное сотрудничество с Узбекистаном

«У нас есть все возможности для наращивания объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг», — заявил глава Татарстана.
В числе перспективных направлений для совместной работы раис РТ назвал также туризм, науку, образование и развитие промышленных площадок.
Кроме того, Минниханов особо отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в прошлом году дважды посещал Казань. А в мае этого года делегация Узбекистана участвовала в работе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Очень ценим ваше отношение к укреплению двустороннего сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Мы внимательно следим за динамичным развитием Татарстана», — отметил первый зампредседателя верхней палаты парламента Узбекистана Садык Сафаев.
Заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания России и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана прошло уже в десятый раз.
