Татарстан намерен наращивать взаимное сотрудничество с Узбекистаном

КАЗАНЬ, 15 октября, ФедералПресс. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном динамично развивается. Контакты российской республики с государством Центральной Азии в последние годы заметно активизировались. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с сопредседателями Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации России и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана, которое прошло 15 октября в Казани.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«У нас есть все возможности для наращивания объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг», — заявил глава Татарстана.

В числе перспективных направлений для совместной работы раис РТ назвал также туризм, науку, образование и развитие промышленных площадок.

Кроме того, Минниханов особо отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в прошлом году дважды посещал Казань. А в мае этого года делегация Узбекистана участвовала в работе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Очень ценим ваше отношение к укреплению двустороннего сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Мы внимательно следим за динамичным развитием Татарстана», — отметил первый зампредседателя верхней палаты парламента Узбекистана Садык Сафаев.

Заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания России и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана прошло уже в десятый раз.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Рустам Минниханов встретился с членом Центрального комитета Народно-Революционной партии Лаоса, министром Пхувонгом Ункхамсэном. Речь шла о взаимодействии республики и Лаоса.

