В Британии признали утрату контроля над границами из-за мигрантов

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила об утрате контроля над границами страны в связи с ростом миграции. Об этом пишет Financial Times.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Махмуд в преддверии встречи с представителями балканских стран, целью которой является остановить поток нелегальных мигрантов в Европу, признала, что Великобритания и другие страны потеряли контроль над границами», — цитируют «Ведомости» статью Financial Times.

По словам министра, доверие европейцев к властям окажется подорвано, если политики не смогут урегулировать назревшие миграционные проблемы.

Согласно данным Financial Times, в Великобритании наблюдается рост популярности правой партии Найджела Фараджа Reform UK. В свою очередь, лейбористы вынуждены ужесточать миграционную политику, поскольку этот вопрос остается наиболее актуальным во внутренней повестке.

В сентябре лидер Reform UK заявил о планах прекратить выдачу ВНЖ мигрантам в случае прихода к власти. Он пояснил, что речь идет не о квалифицированных специалистах, а о людях, которые нигде не работают. Найджел Фарадж предложил заменить вид на жительство пятилетней визой с возможностью продления, которая предоставляла бы право на трудоустройство, но исключала доступ к пособиям и бесплатной медицине. Кроме того, он указал, что привозить членов семьи смогут только те мигранты, которые гарантируют их полное финансовое обеспечение.