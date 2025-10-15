В Британии признали утрату контроля над границами из-за мигрантов

В сентябре лидер Reform UK заявил о планах прекратить выдачу ВНЖ мигрантам в случае прихода к власти. Он пояснил, что речь идет не о квалифицированных специалистах, а о людях, которые нигде не работают. Найджел Фарадж предложил заменить вид на жительство пятилетней визой с возможностью продления, которая предоставляла бы право на трудоустройство, но исключала доступ к пособиям и бесплатной медицине. Кроме того, он указал, что привозить членов семьи смогут только те мигранты, которые гарантируют их полное финансовое обеспечение.