СМИ: Испания не намерена придавать значения санкционным угрозам Трампа

Вероятно, Трамп выбрал Испанию в качестве «мальчика для битья», предполагает испанское издание La Sexta. Как только он ни оскорблял Испанию и чем только ей ни грозил после того, как в январе этого года вернулся в кресло президента США. Для начала он включил Испанию в состав БРИКС, потом во время многочисленных вспышек гнева называл ее «проблемной», «ужасной» и «уклонисткой». Он угрожал заставить Испанию «платить двойные пошлины» и предрекал ей «серьезные последствия», а также «гарантировал», что добьется от нее повышения расходов на военные нужды.
В начале октября Трамп задумался об исключении Испании из НАТО за «непослушание», а вчера предложил рассмотреть для нее «торговый штраф в виде пошлин». La Sexta подчеркивает, что ни Трамп, ни НАТО не могут исключить ни одну страну из альянса, а также Трамп не может ввести пошлины исключительно против Испании, так как она входит в состав Европейского союза.
Отношение Трампа к Испании, согласно La Sexta, заметно ухудшилось после того, как премьер-министр Педро Санчес на саммите НАТО в июне отказался повышать расходы на оборону до 5% ВВП, как того требовал альянс. В результате он смог добиться для своей страны уступок, которые были официально зафиксированы в письменном виде. После этого Трамп, казалось бы, успокоился, но его вновь вывела из себя позиция Испании по палестинскому вопросу. Испания одной из первых признала Государство Палестина, а на днях наложила эмбарго на продажу и поставки вооружения Израилю.
То, что во вторник Трамп использовал несвойственную ему формулировку («неуважение к НАТО»), говорит о том, что «испанский вопрос» неоднократно обсуждался членами его администрации, предполагает испанская газета El Mundo.
Испанский премьер Санчес утверждает, что отношения с США «очень позитивные», а в понедельник в Египте у него с Трампом состоялся «очень сердечный» обмен мнениями. Более того, во вторник в интервью радиостанции Cadena SER он подтвердил, что не планирует увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП, а остановится на инвестициях на эти цели в размере 2,1% ВВП. Санчес считает их «достаточными».
Я всегда очень четко говорил, что мы привержены защите безопасности альянса, но в то же время не менее привержены защите благосостояния нашего государства.
Источники в испанском правительстве сообщили La Sexta, что отношения с администрацией Трампа «хорошие», даже «лучше, чем кажется». А позиция правительства Испании по военным расходам «тверда» и «согласована с НАТО», заверили они.