СМИ: Испания не намерена придавать значения санкционным угрозам Трампа

Вероятно, Трамп выбрал Испанию в качестве «мальчика для битья», предполагает испанское издание La Sexta. Как только он ни оскорблял Испанию и чем только ей ни грозил после того, как в январе этого года вернулся в кресло президента США. Для начала он включил Испанию в состав БРИКС, потом во время многочисленных вспышек гнева называл ее «проблемной», «ужасной» и «уклонисткой». Он угрожал заставить Испанию «платить двойные пошлины» и предрекал ей «серьезные последствия», а также «гарантировал», что добьется от нее повышения расходов на военные нужды.