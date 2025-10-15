Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Испания не намерена придавать значения санкционным угрозам Трампа

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой на Испанию, заявив, что ее отказ повышать расходы на оборону до 5% ВВП является «крайне неуважительным по отношению к НАТО» и заслуживает «тарифного порицания». Однако вчерашние нападки главы Белого дома не изменили позицию Испании, пишут местные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вероятно, Трамп выбрал Испанию в качестве «мальчика для битья», предполагает испанское издание La Sexta. Как только он ни оскорблял Испанию и чем только ей ни грозил после того, как в январе этого года вернулся в кресло президента США. Для начала он включил Испанию в состав БРИКС, потом во время многочисленных вспышек гнева называл ее «проблемной», «ужасной» и «уклонисткой». Он угрожал заставить Испанию «платить двойные пошлины» и предрекал ей «серьезные последствия», а также «гарантировал», что добьется от нее повышения расходов на военные нужды.

В начале октября Трамп задумался об исключении Испании из НАТО за «непослушание», а вчера предложил рассмотреть для нее «торговый штраф в виде пошлин». La Sexta подчеркивает, что ни Трамп, ни НАТО не могут исключить ни одну страну из альянса, а также Трамп не может ввести пошлины исключительно против Испании, так как она входит в состав Европейского союза.

Однако издание предполагает, что США в одностороннем порядке могут заблокировать ввоз испанских продуктов или исключить испанские компании из числа участников государственных контрактов, а также ограничить инвестиции США в Испанию или запретить испанским компаниям приобретать американские фирмы.

Отношение Трампа к Испании, согласно La Sexta, заметно ухудшилось после того, как премьер-министр Педро Санчес на саммите НАТО в июне отказался повышать расходы на оборону до 5% ВВП, как того требовал альянс. В результате он смог добиться для своей страны уступок, которые были официально зафиксированы в письменном виде. После этого Трамп, казалось бы, успокоился, но его вновь вывела из себя позиция Испании по палестинскому вопросу. Испания одной из первых признала Государство Палестина, а на днях наложила эмбарго на продажу и поставки вооружения Израилю.

То, что во вторник Трамп использовал несвойственную ему формулировку («неуважение к НАТО»), говорит о том, что «испанский вопрос» неоднократно обсуждался членами его администрации, предполагает испанская газета El Mundo.

Тем не менее ни одна из угроз Трампа до сих пор не воплотилась в жизнь, подчеркивается в обеих статьях.

Испанский премьер Санчес утверждает, что отношения с США «очень позитивные», а в понедельник в Египте у него с Трампом состоялся «очень сердечный» обмен мнениями. Более того, во вторник в интервью радиостанции Cadena SER он подтвердил, что не планирует увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП, а остановится на инвестициях на эти цели в размере 2,1% ВВП. Санчес считает их «достаточными».

Я всегда очень четко говорил, что мы привержены защите безопасности альянса, но в то же время не менее привержены защите благосостояния нашего государства.

Педро Санчес
премьер-министр Испании

Источники в испанском правительстве сообщили La Sexta, что отношения с администрацией Трампа «хорошие», даже «лучше, чем кажется». А позиция правительства Испании по военным расходам «тверда» и «согласована с НАТО», заверили они.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше