Лавров: Россия ждет реакции США после саммита на Аляске

«На Аляску президент Путин привез ответ на предложения, доставленные за пару недель до этого Стивом Уиткоффом в Москву. Президент Путин тогда взял какое-то время на раздумье и на Аляске сказал, что готов согласиться с концепцией, которую привез Уиткофф, поскольку она прежде всего отражает понимание первопричин и нацелена на их устранение. Собственно говоря, он объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь», — заявил Сергей Лавров.