Лавров: Россия ждет реакции США после саммита на Аляске

«На Аляску президент Путин привез ответ на предложения, доставленные за пару недель до этого Стивом Уиткоффом в Москву. Президент Путин тогда взял какое-то время на раздумье и на Аляске сказал, что готов согласиться с концепцией, которую привез Уиткофф, поскольку она прежде всего отражает понимание первопричин и нацелена на их устранение. Собственно говоря, он объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь», — заявил Сергей Лавров.
Глава российского МИДа напомнил, что эта концепция предполагает отказ Украины от членства в НАТО и сохранение за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить». По словам Сергея Лаврова, Дональд Трамп после переговоров на Аляске планировал посоветоваться с союзниками в Вашингтоне, которые вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским «пытаются затягивать» решение российско-украинского конфликта.
Сергей Лавров подчеркнул, что «аляскинский процесс» не завершен. «В ответ на предложение, которое нам передали, внесли свою позицию, заключающуюся в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации. Теперь ожидаем реакцию на наш ответ на их предложение», — подчеркнул министр.