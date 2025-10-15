Глава НАТО пошутил, что Путин следит за его заявлениями

«Я знаю, что Владимир Путин слушает то, что я говорю, и я не хочу его слишком осведомлять», — сказал Рютте с улыбкой на лице.
Дипломат также расценил утвержденную правительством Молдавии военную стратегию на 2025−2035 годы как шаг, направленный на сближение республики с Североатлантическим альянсом и усиление ее военного потенциала. В документе главной угрозой для национальной безопасности Кишинева названа Россия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что Молдавия сейчас повторяет ошибки «одного государства», пытаясь создать из России врага. «Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — добавил он.
Молдавия не является членом НАТО. Но в январе 2022 года правительство страны утвердило индивидуальный план сотрудничества с НАТО (IPAP). Согласно ему Молдавия будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности.