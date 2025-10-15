Власти Пакистана и Афганистана договорились о прекращении огня на 48 часов

Однако на следующий день бои продолжились: ночью пакистанская армия нанесла удар после того, как афганские военные обстреляли несколько контрольных пунктов Пакистана в приграничных районах, сообщил источник в органах безопасности Пакистана телеканалу Geo. Источник заявил, что ~в результате были уничтожены несколько блокпостов, захвачены 19 контрольных пунктов, а армия Афганистана понесла «тяжелые потери»~. По его словам, были ликвидированы группы боевиков из «Исламского государства» и организации «Техрик-е Талибан Пакистан», которые пытались пересечь границу при огневой поддержке афганских военных.