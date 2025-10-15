Ричмонд
Италия отменила решение о передаче подозреваемого в подрыве «Северных потоков» ФРГ

Кассационный суд Италии удовлетворил иск защиты украинца Сергея Кузнецова и отменил решение о его экстрадиции в Германию, сообщил «РИА Новости» адвокат Никола Канестрини. Украинца обвиняют в подготовке терактов на «Северных потоках».

Источник: Reuters

Господин Канестрини отметил, что суд постановил заново провести процесс в новом составе. Адвокат будет добиваться освобождения господина Кузнецова, который находится в итальянской тюрьме с 21 августа.

О возможной передаче Германии подозреваемого стало известно в сентябре этого года. По данным Reuters, Сергей Кузнецов хотел оспорить это решение и настаивал на передаче дела в высшую судебную инстанцию Италии — Высший кассационный суд.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Три из четырех нитей «потоков» были взорваны на глубине около 80 м. По основной версии немецких следователей, группа из примерно шести человек арендовала яхту Andromeda по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах. Предположительно, гражданин Украины Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции.

