Италия отменила решение о передаче подозреваемого в подрыве «Северных потоков» ФРГ

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Три из четырех нитей «потоков» были взорваны на глубине около 80 м. По основной версии немецких следователей, группа из примерно шести человек арендовала яхту Andromeda по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах. Предположительно, гражданин Украины Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции.