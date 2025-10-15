Лавров: аляскинский процесс не завершен

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс, запущенный в ходе саммита России и США на Аляске, еще не завершен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ», информирует ТАСС.
«Кто же знает? Не могу гадать, — сказал он в ответ на вопрос, насколько “фактору Аляски” хватит времени. — Еще раз повторю, аляскинский процесс не завершен. В ответ на предложение, которое нам передали, внесли свою позицию, заключающуюся в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации. Теперь ожидаем реакцию на наш ответ на их предложение».
«Исходим из того, что концептуально там было взаимное понимание. О том, как это понимание может быть претворено в практические дела “на земле”, тоже говорили. Четко изложили, как мы это видим. Президент Трамп сказал, что ему нужно посоветоваться с союзниками. Процесс консультаций, видимо, продолжается», — указал глава МИД РФ.
По словам Лаврова, саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске был не прорывом. «Это была продолжительная беседа, нацеленная на то, чтобы понять друг друга», — отметил министр.
«Присутствовавшие на этих переговорах люди по понятным причинам не могут раскрывать детали. Но суть заключалась в том, что на Аляску президент России Путин привез ответ на предложения, доставленные за пару недель до этого спецпосланником президента США Уиткоффом в Москву», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Лавров добавил, что «президент России Путин тогда взял какое-то время на раздумье и на Аляске сказал, что готов согласиться с концепцией, которую привез Уиткофф, поскольку она прежде всего отражает понимание первопричин и нацелена на их устранение». «Собственно говоря, он объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь», — уточнил он.
Министр иностранных дел России назвал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа очень разумным человеком и отметил его быстрое вхождение в курс дел по Украине и первопричинам конфликта. Он отметил, что Уиткофф «пользуется очень серьезным доверием» президента США Дональда Трампа, и американский лидер не раз отмечал успехи своего спецпосланника в решении проблем на Ближнем Востоке, заявляя, что его «таланты надо употребить на украинском направлении».
Сергей Лавров также признался, что удивлен «рьяному бесчинству» Европы в отношениях с США, когда ставятся беспардонные ультиматумы американскому президенту Дональду Трампу для изменения его подходов по украинскому конфликту.
Помимо этого, министр заявил, что «когда Зеленский вернулся из Нью-Йорка после Генеральной Ассамблеи ООН, он собрал совещание, на котором сказал, что в их политике никаких изменений не будет, что положение на фронте не дает даже оснований думать о том, чтобы проявлять какую-то слабину». Мол, надо воевать дальше, добиваясь новых поставок дальнобойных вооружений".
При этом глава МИД РФ отметил, что Россия ждет реакции от украинской стороны на свои предложения о «модернизации» стамбульского процесса. По его словам, на идею повысить уровень российской и украинской делегаций в Стамбуле «полная тишина», реакции нет.
Лавров также заявил, что Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне. В то же время он отметил, что Россия в любой момент готова обсуждать конкретные вопросы с США на разных уровнях, включая президентский. «Конечно, с учетом всего того, что успели наработать за предыдущий период, в том числе российско-американский саммит на Аляске», — указал он.
Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа. Общение лидеров РФ и США продолжалось около 3 часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три» — с участием помощников и глав дипломатических ведомств. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. -0-