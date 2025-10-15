Суд в Италии отменил решение о высылке обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Ранее суд в Болонье одобрил экстрадицию, но украинец подал апелляцию. 49-летнего бывшего украинского офицера обвиняют в том, что он входил в экипаж парусной яхты «Андромеда» и связан с закладкой взрывчатки для подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Утверждается, что он был координатором операции. Сейчас он находится в тюрьме строгого режима. -0-