Суд в Италии отменил решение о высылке обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция, удовлетворил апелляцию защиты гражданина Украины, оспорившего решение о выдаче его Германии. Там он обвиняется в подрыве «Северных потоков» в 2022 году. Об этом информирует ТАСС.
«15 октября Шестая уголовная палата Кассационного суда отменила решение апелляционного суда о выдаче европейского ордера на арест по делу о подрыве “Северных потоков”, назначив новое судебное разбирательство в новом составе», — сообщил адвокат Никола Канестрини.
Он намерен добиваться освобождения своего подзащитного, который находится с момента задержания 21 августа в итальянской тюрьме.
Ранее суд в Болонье одобрил экстрадицию, но украинец подал апелляцию. 49-летнего бывшего украинского офицера обвиняют в том, что он входил в экипаж парусной яхты «Андромеда» и связан с закладкой взрывчатки для подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Утверждается, что он был координатором операции. Сейчас он находится в тюрьме строгого режима. -0-