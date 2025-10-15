Опрос: большинство французов хотели бы досрочно сменить Макрона на посту президента

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значительная часть французов высказалась за проведение досрочных выборов президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой CSA по заказу газеты Le Journal du Dimanche, информирует ТАСС.
Согласно результатам опроса, за проведение выборов высказались 68% респондентов. 31% опрошенных выступили против этой идеи. Еще 1% участников исследования затруднились ответить. Указывается, что за досрочные президентские выборы выступают 70% опрошенных женщин и 65% мужчин.
Наибольшее число желающих новых выборов принадлежит к сторонникам правой партии «Национальное объединение» (89%). Среди респондентов, придерживающихся левых взглядов, за досрочное голосование выступают 64%. Центристы, поддерживающие главу государства Эммануэля Макрона, высказываются в большинстве своем против, среди них за выборы высказались 34%.
Опрос, в котором приняли участие 1011 человек старше 18 лет, проводился 15 октября. -0-