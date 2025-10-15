Опрос: большинство французов хотели бы досрочно сменить Макрона на посту президента

Согласно результатам опроса, за проведение выборов высказались 68% респондентов. 31% опрошенных выступили против этой идеи. Еще 1% участников исследования затруднились ответить. Указывается, что за досрочные президентские выборы выступают 70% опрошенных женщин и 65% мужчин.