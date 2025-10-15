Политолог Камкин объяснил, чем грозит России отказ от решения ЕСПЧ по Грузии

Политолог Александр Камкин объяснил, чем может обернуться для России отказ исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах Грузии свыше 250 миллионов евро.
— Из имеющихся инструментов — судебные иски в международные арбитражи, попытки искать российские активы за рубежом, которые еще не были конфискованы. В качестве прецедента можно вспомнить иск швейцарской фирмы Noga, это был еще конец 90-х годов. Вот такие, скажем так, мелкие пакости вполне возможны, — сообщил он.
При этом Камкин отметил, что у России уже конфисковали и заморозили почти все возможные активы. По словам политолога, свободных российских активов для ЕСПЧ больше нет, передает Lenta.ru.
14 октября ЕСПЧ удовлетворил иск грузинских властей, в рамках которого Россия обязана направить 253 миллиона евро за якобы нарушения прав человека после конфликта в 2008 году.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует действовать по требованию Европейского суда по правам человека, Москва не будет выплачивать Грузии компенсации.
Кроме того, в августе этого года в Тбилиси признали ответственность властей Грузии за начало войны с Россией в 2008 году по международным документам.