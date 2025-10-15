Ричмонд
Политолог Камкин объяснил, чем грозит России отказ от решения ЕСПЧ по Грузии

Политолог Александр Камкин объяснил, чем может обернуться для России отказ исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах Грузии свыше 250 миллионов евро.

Политолог Александр Камкин объяснил, чем может обернуться для России отказ исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах Грузии свыше 250 миллионов евро.

— Из имеющихся инструментов — судебные иски в международные арбитражи, попытки искать российские активы за рубежом, которые еще не были конфискованы. В качестве прецедента можно вспомнить иск швейцарской фирмы Noga, это был еще конец 90-х годов. Вот такие, скажем так, мелкие пакости вполне возможны, — сообщил он.

При этом Камкин отметил, что у России уже конфисковали и заморозили почти все возможные активы. По словам политолога, свободных российских активов для ЕСПЧ больше нет, передает Lenta.ru.

14 октября ЕСПЧ удовлетворил иск грузинских властей, в рамках которого Россия обязана направить 253 миллиона евро за якобы нарушения прав человека после конфликта в 2008 году.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует действовать по требованию Европейского суда по правам человека, Москва не будет выплачивать Грузии компенсации.

Кроме того, в августе этого года в Тбилиси признали ответственность властей Грузии за начало войны с Россией в 2008 году по международным документам.

