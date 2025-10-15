Ричмонд
В США ожидают, что Китай откажется от новых мер по редкоземельным металлам

Джеймисон Грир заявил, что США фактически подготовили ответные меры для КНР в виде дальнейшего повышения импортных пошлин на товары.

Источник: Аргументы и факты

В США ожидают, что Китай откажется от своих новых мер экспортного контроля по отношению к редкоземельным металлам и связанным с ними технологиям, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир, пишет ТАСС.

«Ожидание заключается в том, что эта регуляционная система не будет внедрена китайской стороной», — отметил он.

Джеймисон Грир добавил, что США уже фактически подготовили ответные меры для КНР в виде дальнейшего повышения импортных пошлин на товары, а также ужесточения американской системы экспортного контроля.

Напомним, 9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа. Они касались ужесточения мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. Впоследствии лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября введет 100% пошлины на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».

