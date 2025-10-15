Лавров рассказал о роли Мелании Трамп в вопросе возвращения украинских детей

«Причем за несколько месяцев с тех пор, как ее письмо на имя президента Путина передал Дональд Трамп на Аляске, она существенно продвинулась в понимании этой проблемы. Так же как и ее супруг и его команда ''вгрызались'' в понимание первопричин всего конфликта, так и Мелания Трамп уделила существенное внимание тому, чтобы понять, что на самом деле происходит с этими детьми», — сказал Сергей Лавров.