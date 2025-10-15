Североатлантический альянс постоянно устраивает провокации и пытается подтолкнуть Россию на крайние меры. Об этом завил итальянский журналист Томас Фази на странице в соцсети X.
«Совершенно безумные разговоры (о “российской угрозе” — прим. ред.), учитывая, что у России нет никаких причин нападать на Польшу или любую другую европейскую страну», — написал он.
Журналист подчеркнул, что только одна сторона обостряет ситуацию и постоянно угрожает другой и это НАТО. Военный блок намеренно пытается спровоцировать Россию на радикальные меры, «как это было на Украине», констатировал Фази.
Как писал сайт KP.RU, ранее Фази заметил, что НАТО никогда не оставит попыток сорвать все идеи России по мирному соглашению с Украиной. Блок всеми своими действиями доказывает, что он настоящая угроза для Москвы, уверен он.
Также журналист обратил внимание, что государства, которым предлагают сделать выбор между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, потому что они превратятся в очередную базу для конфликта.