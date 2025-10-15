Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клавиатуру популярной марки запретили продавать в Беларуси

Производителем устройства является Shenzhen SQT Electronics (Китай).

В Беларуси под запрет реализации попала проводная клавиатура торговой марки Smartbuy (артикул SBK-333U-WK), следует из реестра опасной продукции.

Производителем устройства является Shenzhen SQT Electronics (Китай).

Специалисты выявили, что в продукции превышен допустимый уровень концентрации опасного вещества в однородных материалах. Так, при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) концентрация свинца в товаре составила 31,54% (315400 мг/кг) в образце № 2 (припой). Таким образом, эта продукция не соответствует требованиям технического регламента ЕАЭС.