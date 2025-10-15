Клавиатуру популярной марки запретили продавать в Беларуси

Специалисты выявили, что в продукции превышен допустимый уровень концентрации опасного вещества в однородных материалах. Так, при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) концентрация свинца в товаре составила 31,54% (315400 мг/кг) в образце № 2 (припой). Таким образом, эта продукция не соответствует требованиям технического регламента ЕАЭС.