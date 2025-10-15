Британия за два месяца направила Украине снарядов на $200 млн

Великобритания за последние два месяца передала Украине снаряды для противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии стоимостью в 150 млн фунтов стерлингов (200 млн долларов), сообщила глава британского МИД Иветт Купер.
Во время выступления в парламенте она рассказала, что в текущем году Британия оказала Киеву рекордную военную поддержку — на 4,5 млрд фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов).
«Только за последние два месяца было поставлено средств противовоздушной обороны и артиллерии на сумму более 150 миллионов фунтов стерлингов», — сказала Купер.
Еще свыше 2 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд долларов) Киев получил через управляемый Великобританией Международный фонд помощи Украине (IFU), донорами которого также являются Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Нидерланды, Литва, Австралия и Новая Зеландия, отметила она.
По словам министра, Великобритания также планирует направить Киеву 142 млн фунтов стерлингов (около 190 млн долларов) для поддержки в течение зимы.
Напомним, Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают НАТО в военный конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Москва считает допустимым применять оружие по военным объектам стран, которые предоставляют Киеву вооружение для ударов вглубь РФ.