Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Таков генетический код»: Лавров объяснил, почему Европа является зачинщиком многих войн

Лавров: Развязывание конфликтов является частью генетического кода Европы.

Источник: Комсомольская правда

Европа была является зачинщиком многих глобальных войн, поскольку это является частью ее «генетического кода». Об этом в интервью изданию «КоммерсантЪ» заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Европа доказывает, что не зря она была источником всех мировых и других войн, включая колониальные и рабовладельческие. Что делать, это генетический код», — отметил дипломат.

Лавров отметил, что наличие подобного кода в менталитете стран Европы можно проследить в политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и ее противоречивых высказываниях после отставки.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров обвинил лидеров европейских стран в стремлении начать войну против России. Глава МИД подчеркнул, что нынешние политики забыли уроки истории.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше