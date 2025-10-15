«Таков генетический код»: Лавров объяснил, почему Европа является зачинщиком многих войн

Европа была является зачинщиком многих глобальных войн, поскольку это является частью ее «генетического кода». Об этом в интервью изданию «КоммерсантЪ» заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
«Европа доказывает, что не зря она была источником всех мировых и других войн, включая колониальные и рабовладельческие. Что делать, это генетический код», — отметил дипломат.
Лавров отметил, что наличие подобного кода в менталитете стран Европы можно проследить в политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и ее противоречивых высказываниях после отставки.
Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров обвинил лидеров европейских стран в стремлении начать войну против России. Глава МИД подчеркнул, что нынешние политики забыли уроки истории.