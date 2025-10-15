Путин обозначил главную цель правительства России

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что с 2022 года в Донбассе и Новороссии было построено и отремонтировано более 23,5 тысячи объектов, в том числе 6350 километров автодорог, а также одобрял комплексный план развития инфраструктуры России до 2036 года. Этот план предполагает масштабную модернизацию транспортной системы и повышение качества жизни во всех регионах, включая новые территории.