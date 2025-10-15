Путин обозначил главную цель правительства России

Путин потребовал внедрять современные технологии в дорожное хозяйство России.
Президент России Владимир Путин поручил шире внедрять современные технологии и высокие экологические стандарты в дорожном хозяйстве, назвав улучшение качества жизни граждан главной целью этой работы. Такое заявление прозвучало на совещании с правительством России.
«Нужно шире внедрять современные технологии и высокие экологические стандарты в сфере дорожного хозяйства. Наша главная цель — улучшение качества жизни людей», — заявил Путин в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.
Поручение прозвучало в рамках обсуждения перспектив развития транспортной инфраструктуры страны. Реализация этих мер должна способствовать не только модернизации дорожной сети, но и повышению экологических стандартов в отрасли.
Ранее президент Владимир Путин сообщал, что с 2022 года в Донбассе и Новороссии было построено и отремонтировано более 23,5 тысячи объектов, в том числе 6350 километров автодорог, а также одобрял комплексный план развития инфраструктуры России до 2036 года. Этот план предполагает масштабную модернизацию транспортной системы и повышение качества жизни во всех регионах, включая новые территории.