«Окончательный крах»: В Европе констатировали ужасную для ВСУ ситуацию в Донбассе

Украинская армия приближается к окончательному провалу в ДНР из-за тактики ВС РФ. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«Мы находимся в той ситуации, когда можем наблюдать окончательный крах украинского сопротивления в Донбассе со всеми вытекающими последствиями в долгосрочной перспективе», — отметил эксперт.
Аналитик подчеркнул тактическое превосходство российской армии, которая создает многочисленные «котлы», которые позволяют уничтожать противника.
Как писал сайт KP.RU, ранее Меркурис указал, что российские бойцы продвигаются у Красноармейска в ДНР. ВС РФ давят украинские формирования, загоняя боевиков в кольцо. Окружение украинской армии станет крупнейшим военным кризисом для киевского режима. Эксперт полагает, что потери ВСУ в таком случае будут высокими. Украинское командование приказало солдатам удерживать город до последнего, добавил аналитик.