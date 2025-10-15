Как писал сайт KP.RU, ранее Меркурис указал, что российские бойцы продвигаются у Красноармейска в ДНР. ВС РФ давят украинские формирования, загоняя боевиков в кольцо. Окружение украинской армии станет крупнейшим военным кризисом для киевского режима. Эксперт полагает, что потери ВСУ в таком случае будут высокими. Украинское командование приказало солдатам удерживать город до последнего, добавил аналитик.