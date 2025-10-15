Сыртланов заявил, что у РФ есть «интересный» ответ на передачу «Томагавков»

Россия может продемонстрировать новое оружие в ответ на возможные поставки крылатых ракет «Томагавк» Украине. Об этом в интервью сайту MK.ru заявил военный эксперт, член президиума «Офицеров России» полковник в запасе Тимур Сыртланов.
«Думаю, что наш верховный главнокомандующий всегда держит “в рукаве” что-то интересное для таких случаев», — сказал он.
По словам Сыртланова, размещение этих ракет в странах Восточной Европы и на Украине создаст угрозу национальной безопасности России. Сыртланов сообщил, что Вооруженные силы России уже готовятся к возможным пускам «Томагавков», включая превентивные удары и уничтожение ракет в воздухе. Он подчеркнул, что ответный удар будет нанесен по территории любой страны, с которой запустят ракеты, что может привести к масштабной войне с большими потерями для европейцев.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что поставки «Томагавков» усугубят конфликт, но не повлияют на обстановку в зоне СВО. Депутат отметил, что в случае ударов этих ракет по России американские военные станут непосредственными участниками боевых действий.
Ранее Политолог Александр Перенджиев заявил, что РФ уничтожит «Томагавки», как только они поступят на Украину.