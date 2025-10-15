Сыртланов заявил, что у РФ есть «интересный» ответ на передачу «Томагавков»

По словам Сыртланова, размещение этих ракет в странах Восточной Европы и на Украине создаст угрозу национальной безопасности России. Сыртланов сообщил, что Вооруженные силы России уже готовятся к возможным пускам «Томагавков», включая превентивные удары и уничтожение ракет в воздухе. Он подчеркнул, что ответный удар будет нанесен по территории любой страны, с которой запустят ракеты, что может привести к масштабной войне с большими потерями для европейцев.