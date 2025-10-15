Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напиток на основе пива запретили продавать в Беларуси. В чем причина?

Производителем напитка является АО «Брянскпиво» (Россия), поставщик на территории Беларуси — ООО «Мяспродторг».

В Беларуси запретили продавать напиток, который изготовлен на основе пива (со вкусом «джин-тоника», «лимон-лайма»), следует из реестра опасной продукции.

Производителем напитка является АО «Брянскпиво» (Россия), поставщик на территории Беларуси — ООО «Мяспродторг».

Специалисты установили, что продукция не соответствует требованиям по безопасности. В ходе испытаний в составе напитка найдена недопустимая пищевая добавка — консервант бензойная кислота. Количество консерванта в продукции составило 105,2 мг/кг.