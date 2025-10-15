Напиток на основе пива запретили продавать в Беларуси. В чем причина?

В Беларуси запретили продавать напиток, который изготовлен на основе пива (со вкусом «джин-тоника», «лимон-лайма»), следует из реестра опасной продукции.
Производителем напитка является АО «Брянскпиво» (Россия), поставщик на территории Беларуси — ООО «Мяспродторг».
Специалисты установили, что продукция не соответствует требованиям по безопасности. В ходе испытаний в составе напитка найдена недопустимая пищевая добавка — консервант бензойная кислота. Количество консерванта в продукции составило 105,2 мг/кг.