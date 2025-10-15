Путин поставил задачу по ремонту трасс в России до 2030 года

В ходе того же совещания Владимир Путин дал указание активнее внедрять современные технологические решения и высокие экологические стандарты в сферу дорожного хозяйства, подчеркнув, что основная задача этой деятельности заключается в повышении качества жизни населения. Поручение было озвучено в контексте обсуждения перспектив развития транспортной инфраструктуры России. Ожидается, что выполнение этих мер не только ускорит модернизацию дорожной сети, но и позволит вывести экологические стандарты отрасли на новый уровень.