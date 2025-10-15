Путин сделал заявление об обновлении дорог в России

«Отмечу, что автотранспорт занимает у нас первое место по объему перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет. Этому, в частности, способствует высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, набранный в последние годы. Его, безусловно, важно сохранить», — заявил глава государства на совещании.