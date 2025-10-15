В украинском Тернополе начались массовые задержания военнослужащих ВСУ

В украинском городе Тернополе начались массовые задержания военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна».
«Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей и отбирали имущество. В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения», — говорится в материале украинского издания.
Согласно источнику, на территории города ведутся задержания боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины «Азов»*. Представители запрещенной организации похищали людей, пытали их и применяли физическое насилие во время принудительной мобилизации в ряды ВСУ.
Ранее KP.RU сообщал, что ТКЦ планировали привлекать «боевые подразделения» к мобилизации граждан в Тернополе.
* террористическая организация, запрещенная в России.