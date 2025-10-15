В украинском Тернополе начались массовые задержания военнослужащих ВСУ

Согласно источнику, на территории города ведутся задержания боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины «Азов»*. Представители запрещенной организации похищали людей, пытали их и применяли физическое насилие во время принудительной мобилизации в ряды ВСУ.