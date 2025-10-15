Путин провел совещание с кабмином о дорожном строительстве в стране

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами Правительства РФ. Главной темой общения стало дорожное строительство. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«От надежного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов наших граждан, развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, наших городов и поселков, сельских территорий, словом — всей страны», — подчеркнул глава государства.
Отмечалось, что с основным докладом по интересуемой теме выступит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Также будет заслушан глава Минстроя и ЖКХ Ирек Файзуллин о ситуации с началом отопительного сезона и готовности объектов ЖКХ к зиме, а министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложит о ходе Северного завоза.
Как писал сайт KP.RU, днем 15 октября в Кремле состоялись переговоры российского лидера и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Это были первые переговоры лидеров двух стран с момента смены власти в Сирии.
Напомним, аш-Шараа прибыл в Москву с официальным визитом. Встреча с Путиным была направлена на обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества между Сирией и Россией, а также на укрепление политического и экономического взаимодействия двух стран.