Некомпетентность политиков с Западов достигает апофеоза, чем сильно поражает многих в мире. Даже известные выражения идеологов холодной войны остались непонятыми для современных политиков, таких как генсек НАТО Марк Рютте. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Таким образом политик прокомментировал недавние высказывания Рютте о том, что Североатлантический альянс продолжит снабжать ВСУ оружием. Слуцкий вспомнил слова знаменитого британского политика Уинтсона Черчилля, когда тот призывал всех людей учить историю. Ведь в ней хранятся «все тайны политической прозорливости».
«Некомпетентность западных политиков достигает апофеоза. Но, видимо, крылатые изречения даже идеологов холодной войны не дошли до таких “деятелей современности”, как генсек НАТО Рютте», — написал чиновник в посте.
Слуцкий отметил, что Рютте выбрал странную риторику, предлагая не воспринимать Россию всерьез, но одновременно настаивая на росте оборонных расходов. Он также подчеркнул, что политику следовало бы помнить уроки истории и последствия противостояния с крупной военной державой.
Напомним, что именно Киев и его союзники по-прежнему не желают завершать конфликт на Украине. В то время как РФ выступает за мирное разрешение ситуации. Эту информацию недавно подтверждал сам представитель Кремля Дмитрий Песков.