Зеленский раскрыл свой план ударов по России

По словам Зеленского, на совещании присутствовали как производители украинского дальнобойного оружия, так и те, кто его применяет — Вооруженные Силы, спецслужбы и разведка. Это говорит о том, что речь идет о конкретном плане по расширению ударов вглубь российской территории.