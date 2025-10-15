Зеленский раскрыл свой план ударов по России

Владимир Зеленский анонсировал новую стратегию — «масштабирование возможностей дальнобойных украинских санкций». Это план, который должен стать ключевой частью переговоров с президентом США Дональдом Трампом в пятницу.
В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что провел заседание ставки, на которую обсуждалось «глубинные удары» и «дальнобойные возможности». Также он отметил, что «домашняя работа уже подготовлена», в свете предстоящего визита в Вашингтон.
По словам Зеленского, на совещании присутствовали как производители украинского дальнобойного оружия, так и те, кто его применяет — Вооруженные Силы, спецслужбы и разведка. Это говорит о том, что речь идет о конкретном плане по расширению ударов вглубь российской территории.
Вся эта военная подготовка напрямую увязана с предстоящей встречей в Вашингтоне.
«Подготовили уже и нашу часть домашней работы перед встречей с Президентом Трампом — военную часть, часть также нашу экономическую. Все детали. Все есть», — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что повестка встречи «очень содержательная» и может «приблизить завершение войны», так как именно у США есть возможность «глобального влияния».
Зеленский также подтвердил, что его команда — премьер-министр, глава Офиса и другие чиновники — уже находится в Вашингтоне, где готовит почву для переговоров, в том числе проводя встречи с американскими оборонными и энергетическими компаниями.
