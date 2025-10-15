Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил транспортников и дорожников с профессиональными праздниками

Президент России Владимир Путин инициировал совещание с кабмином, основной повесткой которого стало дорожное строительство. Открывая встречу, глава государства обратился с поздравлениями к труженикам транспортной отрасли в связи с приближающимися профессиональными датами: Днём работников дорожного хозяйства и Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Источник: Life.ru

Путин поздравил транспортников и дорожников с профессиональными праздниками. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

«От надёжного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов наших граждан, развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, наших городов и посёлков, сельских территорий, словом — всей страны», — сказал президент.

Основной доклад на предстоящей встрече представит вице-премьер Марат Хуснуллин. В рамках мероприятия также запланировано рассмотрение ряда насущных вопросов. В частности, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин осветит вопросы начала отопительного сезона и готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимним условиям. А министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков проинформирует о прогрессе в осуществлении Северного завоза.

Ранее Путин положительно оценил темпы дорожного строительства в России. По его словам, более 55% региональных дорог приведены к нормативу.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше