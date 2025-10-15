Путин поздравил транспортников и дорожников с профессиональными праздниками

Основной доклад на предстоящей встрече представит вице-премьер Марат Хуснуллин. В рамках мероприятия также запланировано рассмотрение ряда насущных вопросов. В частности, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин осветит вопросы начала отопительного сезона и готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимним условиям. А министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков проинформирует о прогрессе в осуществлении Северного завоза.