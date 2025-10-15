Путин поздравил транспортников и дорожников с профессиональными праздниками. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
«От надёжного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов наших граждан, развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, наших городов и посёлков, сельских территорий, словом — всей страны», — сказал президент.
Основной доклад на предстоящей встрече представит вице-премьер Марат Хуснуллин. В рамках мероприятия также запланировано рассмотрение ряда насущных вопросов. В частности, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин осветит вопросы начала отопительного сезона и готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимним условиям. А министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков проинформирует о прогрессе в осуществлении Северного завоза.
Ранее Путин положительно оценил темпы дорожного строительства в России. По его словам, более 55% региональных дорог приведены к нормативу.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.