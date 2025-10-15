Строительство дорог в России идет с опережением плана

«В результате в этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом», — заявил Хуснуллин во время совещания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства РФ в формате видеоконференции. Он добавил, что до конца года отремонтируется и построятся минимум 28 тысяч километров дорог.