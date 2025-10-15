Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

Ключевой целью соглашения является создание чёткой правовой базы для развития двусторонних отношений в военной сфере. Документ определяет основные направления и формы взаимодействия между вооружёнными силами России и Кубы, открывая новые возможности для стратегического партнёрства. Подписанное соглашение призвано не только формализовать существующие связи, но и способствовать их дальнейшему укреплению.
Ранее Путин подписал заявление об углублении стратегического партнёрства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Это произошло в результате переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.
