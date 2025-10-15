Ричмонд
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Кубой в области военного сотрудничества. Документ был согласован в марте текущего года в двух столицах — Гаване и Москве.

Источник: Life.ru

Ключевой целью соглашения является создание чёткой правовой базы для развития двусторонних отношений в военной сфере. Документ определяет основные направления и формы взаимодействия между вооружёнными силами России и Кубы, открывая новые возможности для стратегического партнёрства. Подписанное соглашение призвано не только формализовать существующие связи, но и способствовать их дальнейшему укреплению.

Ранее Путин подписал заявление об углублении стратегического партнёрства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Это произошло в результате переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше