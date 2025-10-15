15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Бангладеш намерены активизировать межправительственные механизмы сотрудничества. Такая договоренность достигнута на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с главой внешнеполитического ведомства Бангладеш Мохаммадом Таухидом Хоссейном на полях министерской встречи Движения неприсоединения в Уганде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Дипломаты во время переговоров обсудили конкретные меры по активизации межправительственных механизмов сотрудничества и развитию политического диалога. Как отметил Максим Рыженков, белорусская сторона рассматривает Бангладеш как надежного и стратегического партнера в регионе. Министр подтвердил нацеленность на интенсификацию в первую очередь торгово-экономических отношений и взаимную диверсификацию товарооборота.
«В данном контексте стороны договорились о проведении в ближайшее время межправительственной комиссии по вопросам торговли и экономики на уровне заместителей министров, а также организации взаимных визитов бизнес-кругов, мероприятий экономической направленности. Сторонами отмечено наличие значительного потенциала для реализации ряда совместных проектов в промышленной, сельскохозяйственной и фармацевтической сферах», — рассказали в пресс-службе МИД.
Министры также подчеркнули важность продолжения регулярных политических консультаций и отметили конструктивное взаимодействие в международных организациях, подтвердив готовность поддерживать инициативы друг друга и координировать позиции по актуальным вопросам глобальной повестки в интересах развивающихся государств. -0-