Беларусь и Бангладеш намерены активизировать межправительственные механизмы сотрудничества

«В данном контексте стороны договорились о проведении в ближайшее время межправительственной комиссии по вопросам торговли и экономики на уровне заместителей министров, а также организации взаимных визитов бизнес-кругов, мероприятий экономической направленности. Сторонами отмечено наличие значительного потенциала для реализации ряда совместных проектов в промышленной, сельскохозяйственной и фармацевтической сферах», — рассказали в пресс-службе МИД.