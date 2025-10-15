Ричмонд
Путин поздравил сотрудников транспортной сферы с профессиональным праздником

Владимир Путин заявил, что транспортная отрасль играет важную роль в развитии экономики России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил с предстоящим Днем работника транспорта сотрудников данной сферы в РФ, который ежегодно отмечается 20 ноября.

«Миллионы работников всех звеньев отрасли дорожного хозяйства, специалисты разных профессий хорошо знают свое дело, трудятся с полной отдачей», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин подчеркнул, что транспортная сфера играет важную роль в развитии экономики и социальной отрасли страны. Президент также пожелал транспортникам и дорожникам крепкого здоровья и профессиональных успехов на благо России.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин 15 октября провел совещание с членами правительства страны, обсудив дорожное строительство в России.