Писториус: ФРГ поставит Украине две системы ПВО IRIS-T с боеприпасами

Напомним, в августе Минфина ФРГ сообщил, что страна потратила на поддержку Украины с конца 2022 года 50,5 млрд евро. От этой суммы 25 млрд евро было потрачено на прием и размещение украинских беженцев, 17 млрд евро — на поставки оружия и обучение ВСУ, еще 6,7 млрд евро — на гражданское содействие и 1,9 млрд евро — на бюджетную помощь. Также сообщалось о планах оказывать Киеву военную поддержку на двусторонней основе в размере более 8 млрд евро ежегодно до 2027 года.