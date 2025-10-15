Писториус: ФРГ поставит Украине две системы ПВО IRIS-T с боеприпасами

В рамках двух новых договоров Германия направит Украине две системы ПВО IRIS-T с боеприпасами, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус.
«Продолжим укреплять противовоздушную оборону Украины благодаря новым контрактам на поставку ещё двух систем ПВО IRIS-T, включая большое количество управляемых ракет, а также переносных зенитных ракетных комплексов», — сказал министр, выступая на заседании контактной группы по Украине.
Писториус также пообещал предоставить Киеву современное противотанковое вооружение, средства связи и новейшее стрелковое оружие. Он также анонсировал запуск комплексного проекта по модернизации уже переданных Украине систем вооружения и продлению срока их службы.
Напомним, в августе Минфина ФРГ сообщил, что страна потратила на поддержку Украины с конца 2022 года 50,5 млрд евро. От этой суммы 25 млрд евро было потрачено на прием и размещение украинских беженцев, 17 млрд евро — на поставки оружия и обучение ВСУ, еще 6,7 млрд евро — на гражданское содействие и 1,9 млрд евро — на бюджетную помощь. Также сообщалось о планах оказывать Киеву военную поддержку на двусторонней основе в размере более 8 млрд евро ежегодно до 2027 года.
Отметим, Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию и вовлекают НАТО в военный конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, Москва считает допустимым применять оружие по военным объектам стран, которые предоставляют Киеву вооружение для ударов вглубь РФ.