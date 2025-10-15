Ричмонд
На Солнце 15 октября зафиксирована третья сильная вспышка

Сообщается, что вспышка произошла сегодня в 17.10, она длилась 25 минут. Вспышка зафиксирована в группе пятен 4246, уточнили специалисты.

Третья в течение дня сильная вспышка класса М зафиксирована на Солнце 15 октября, сообщили в Институте прикладной геофизики. Об этом информирует ТАСС.

Ранее ученые информировали, что 15 октября прогнозируется многомесячный пик по силе солнечных вспышек.

Помимо этого, утром стало известно о двух вспышках класса М (М8.4 и М3.7), которые были зафиксированы также в группе пятен 4246.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки подразделяют на пять классов: A, B, C, M и X. Класс M — предпоследний по мощности.