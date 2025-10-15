Ричмонд
Путин рассчитывает на бесперебойные поставки топлива в отопительный сезон в РФ

Президент России заявил, что все регионы страны должны быть обеспечены топливом в зимний период.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ситуация с обеспечением топливом в предстоящий отопительный сезон будет оставаться под контролем и перебоев с поставками не возникнет. Об этом он заявил на совещании с членами кабмина страны.

По его словам, стабильные поставки энергоресурсов особенно важны для бесперебойной работы коммунальных служб, предприятий и социальной инфраструктуры в холодное время года.

Президент подчеркнул, что правительство и соответствующие ведомства должны внимательно отслеживать ситуацию в регионах, чтобы заранее выявлять и оперативно решать возможные проблемы.