Путин рассчитывает на бесперебойные поставки топлива в отопительный сезон в РФ

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ситуация с обеспечением топливом в предстоящий отопительный сезон будет оставаться под контролем и перебоев с поставками не возникнет. Об этом он заявил на совещании с членами кабмина страны.
По его словам, стабильные поставки энергоресурсов особенно важны для бесперебойной работы коммунальных служб, предприятий и социальной инфраструктуры в холодное время года.
Президент подчеркнул, что правительство и соответствующие ведомства должны внимательно отслеживать ситуацию в регионах, чтобы заранее выявлять и оперативно решать возможные проблемы.