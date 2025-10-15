Посольство РФ назвало бесперспективными санкции Лондона против Москвы

«Попытки Лондона “задушить” российскую экономику будут иметь “эффект бумеранга”. Нападки на ведущие российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков и в конечном счете бьют по потребителям по всему миру, в том числе рядовым британцам и местному бизнесу», — следует из заявления.