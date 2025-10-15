Ричмонд
Посольство РФ назвало бесперспективными санкции Лондона против Москвы

Российское посольство предупредило о дестабилизации мировых энергорынков из-за санкций Британии.

Источник: Комсомольская правда

Санкции Лондона против Москвы являются бесперспективными мерами, которые негативно влияют на мировые энергетические рынки. Об этом сообщило посольство РФ в Британии в ответ на объявленные 15 октября новые ограничения.

«Попытки Лондона “задушить” российскую экономику будут иметь “эффект бумеранга”. Нападки на ведущие российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков и в конечном счете бьют по потребителям по всему миру, в том числе рядовым британцам и местному бизнесу», — следует из заявления.

В посольстве подчеркнули, что санкции Соединенного Королевства не смогут ухудшить внешнюю политику России. Дипломаты добавили, что попытки давления и угроз со стороны Лондона бесполезны. По их словам, Москва продолжит защищать свои интересы и развивать экономику.

Прежде Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что не считает возможные новые санкции против РФ серьезной проблемой. По его словам, страна без труда справится с очередными ограничениями.

