Путин по видеосвязи открыл новые дорожные объекты в трех регионах России

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время встречи сообщил, что в стране до конца текущего года будет построено и отремонтировано минимум 28 тысяч километров дорог. По его словам, дорожные строители идут с опережением плана на 29% по сравнению с 2024 годом.