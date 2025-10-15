Путин по видеосвязи открыл новые дорожные объекты в трех регионах России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи в ходе совещания с членами Правительства РФ открыл несколько дорожных объектов в трех регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре открыт мостовой переход через реку Обь в районе Сургута», — говорится в сообщении.
В публикации отметили, что в Татарстане введен в эксплуатацию новый участок трассы Р-239 Казань — Оренбург. Кроме того, в Карелии после капремонта запущен участок автодороги А-215, которая соединяет регион с Ленинградской и Вологодской областями.
Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время встречи сообщил, что в стране до конца текущего года будет построено и отремонтировано минимум 28 тысяч километров дорог. По его словам, дорожные строители идут с опережением плана на 29% по сравнению с 2024 годом.