Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов заявил, что НАТО наращивает военные силы на восточных рубежах

НАТО наращивает военное присутствие у границ России и Беларуси, проводя масштабные учения и разведывательные операции.

НАТО наращивает военное присутствие у границ России и Беларуси, проводя масштабные учения и разведывательные операции. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии оборонных ведомств.

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока», — сообщил глава военного ведомства.

По его словам, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность у границ РФ и Белоруссии.

Белоусов уточнил, что в последних учениях Североатлантического альянса были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше