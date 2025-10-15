Белоусов заявил, что НАТО наращивает военные силы на восточных рубежах

НАТО наращивает военное присутствие у границ России и Беларуси, проводя масштабные учения и разведывательные операции. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии оборонных ведомств.
«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока», — сообщил глава военного ведомства.
По его словам, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность у границ РФ и Белоруссии.
Белоусов уточнил, что в последних учениях Североатлантического альянса были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше