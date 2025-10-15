Ричмонд
Сергей Лавров высказался об отношениях России с США, Евросоюзом и Украиной

Сергей Лавров заявил, что Евросоюз хочет сделать украинский кризис конфликтом Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об отношениях России с Соединенными Штатами, Европейским союзом и Украиной. Об этом дипломат высказался в интервью изданию «КоммерсантЪ».

По словам Лаврова, лидер США Дональд Трамп и его администрация, в отличии от других стран Запада, пытаются понять суть первопричин конфликта на Украине. При этом представители Евросоюза не оставляют попыток сделать боевые действия «конфликтом Трампа», втягивая Вашингтон в противостояние с РФ.

Лавров также отметил, что США пытаются признать ошибочность расширения Североатлантического альянса и важность корректировки политики Запада по отношению к Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров прокомментировал опасные перспективы поставок американских ракет Tomahawk Украине. По словам дипломата, решение может оказать негативное влияние на отношения России и США.

