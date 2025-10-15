Сергей Лавров высказался об отношениях России с США, Евросоюзом и Украиной

По словам Лаврова, лидер США Дональд Трамп и его администрация, в отличии от других стран Запада, пытаются понять суть первопричин конфликта на Украине. При этом представители Евросоюза не оставляют попыток сделать боевые действия «конфликтом Трампа», втягивая Вашингтон в противостояние с РФ.