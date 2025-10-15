Уганда заинтересовалась белорусскими технологиями в машиностроении и сельском хозяйстве

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях министерской встречи Движения неприсоединения в Кампале обсудил с министром иностранных дел Уганды Джедже Абубакером Одонго развитие проектов в аграрной и промышленной сферах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Министры подтвердили высокий уровень доверия и взаимопонимания, лежащий в основе белорусско-угандийского взаимодействия, а также выразили общую готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и всестороннего сотрудничества.
«Подчеркнуто, что регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами обеспечивают устойчивую динамику взаимодействия и создают прочный фундамент для реализации совместных инициатив. В ходе переговоров рассмотрены практические шаги по выполнению меморандума о взаимопонимании в области продовольственной безопасности, включая создание сборочного производства белорусской сельскохозяйственной техники, развитие проектов в аграрной и промышленной сферах, а также наращивание взаимных поставок. Особое внимание уделено необходимости скорейшего проведения первого заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству», — рассказали в МИД.
Интерес к белорусским передовым технологиям в сфере машиностроения и сельского хозяйства также подтвержден на переговорах Максима Рыженкова с управляющим директором Национальной промышленной корпорации Уганды Джеймсом Мугирой. Стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-угандийского сотрудничества, уделив особое внимание практическим аспектам развития промышленной кооперации, созданию сборочных производств белорусской сельскохозяйственной техники на территории Уганды.
На полях министерской встречи Движения неприсоединения в Уганде Максим Рыженков провел переговоры и с другими коллегами из стран Азии и Ближнего Востока. Так, основное внимание на переговорах с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто было уделено вопросам реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне, а также перспективам запуска новых совместных проектов. Стороны высказались за активизацию работы белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и придание дополнительного импульса взаимодействию деловых кругов двух стран.
«Министры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога и расширении всестороннего сотрудничества прежде всего в торгово-экономической, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах. Отметили схожесть позиций Минска и Каракаса по ключевым вопросам глобальной повестки дня. Подчеркнута важность совместных действий по защите международного права, принципов суверенного равенства государств и недопустимости применения незаконных односторонних принудительных мер», — сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
На встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем стороны подтвердили необходимость выстраивания белорусско-сербских отношений на основе исторической дружбы и взаимного уважения двух народов. В центре внимания переговоров были вопросы активизации торгово-экономического и промышленного сотрудничества, развития взаимодействия в сфере сельского хозяйства, транспорта, фармацевтики и высоких технологий. Подчеркнута необходимость возобновления контактов между профильными ведомствами и деловыми кругами двух стран. Министры также обменялись приглашениями по проведению взаимных визитов.
С министром иностранных дел Мьянмы Тан Све отмечено поступательное развитие белорусско-мьянманских отношений, укрепление политического диалога, интерес обеих сторон к приданию сотрудничеству комплексного и долгосрочного характера. Особое внимание уделено графику предстоящих совместных мероприятий, включая визиты на высшем и высоком уровне. Обсуждены вопросы участия мьянманской стороны в III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Стороны подтвердили общность подходов к ключевым вопросам международной повестки.
Темы углубления промышленной и аграрной кооперации, продвижения совместных проектов в области машиностроения, сельского хозяйства и образования также были в фокусе внимания сторон. Подчеркнута заинтересованность в налаживании поставок белорусской техники, оборудования и технологий, а также в обмене опытом в сфере профессиональной подготовки кадров.
Кроме того, на полях заседания состоялись краткие беседы Максима Рыженкова с министрами внешнеполитических ведомств Алжира и Кубы, заместителем министра иностранных дел Азербайджана, а также постоянным наблюдателем Палестины при ООН в контексте недавней сделки по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.
С главой МИД Алжира обсуждены мероприятия текущей повестки двустороннего взаимодействия, в частности субстантивное наполнение предстоящего визита Максима Рыженкова в Алжир, а также визитов на высшем уровне. -0-