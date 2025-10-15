Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уганда заинтересовалась белорусскими технологиями в машиностроении и сельском хозяйстве

Министры подтвердили высокий уровень доверия и взаимопонимания, лежащий в основе белорусско-угандийского взаимодействия, а также выразили общую готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и всестороннего сотрудничества.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях министерской встречи Движения неприсоединения в Кампале обсудил с министром иностранных дел Уганды Джедже Абубакером Одонго развитие проектов в аграрной и промышленной сферах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Министры подтвердили высокий уровень доверия и взаимопонимания, лежащий в основе белорусско-угандийского взаимодействия, а также выразили общую готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и всестороннего сотрудничества.

«Подчеркнуто, что регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами обеспечивают устойчивую динамику взаимодействия и создают прочный фундамент для реализации совместных инициатив. В ходе переговоров рассмотрены практические шаги по выполнению меморандума о взаимопонимании в области продовольственной безопасности, включая создание сборочного производства белорусской сельскохозяйственной техники, развитие проектов в аграрной и промышленной сферах, а также наращивание взаимных поставок. Особое внимание уделено необходимости скорейшего проведения первого заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству», — рассказали в МИД.

Интерес к белорусским передовым технологиям в сфере машиностроения и сельского хозяйства также подтвержден на переговорах Максима Рыженкова с управляющим директором Национальной промышленной корпорации Уганды Джеймсом Мугирой. Стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-угандийского сотрудничества, уделив особое внимание практическим аспектам развития промышленной кооперации, созданию сборочных производств белорусской сельскохозяйственной техники на территории Уганды.

На полях министерской встречи Движения неприсоединения в Уганде Максим Рыженков провел переговоры и с другими коллегами из стран Азии и Ближнего Востока. Так, основное внимание на переговорах с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто было уделено вопросам реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне, а также перспективам запуска новых совместных проектов. Стороны высказались за активизацию работы белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и придание дополнительного импульса взаимодействию деловых кругов двух стран.

«Министры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога и расширении всестороннего сотрудничества прежде всего в торгово-экономической, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах. Отметили схожесть позиций Минска и Каракаса по ключевым вопросам глобальной повестки дня. Подчеркнута важность совместных действий по защите международного права, принципов суверенного равенства государств и недопустимости применения незаконных односторонних принудительных мер», — сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

На встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем стороны подтвердили необходимость выстраивания белорусско-сербских отношений на основе исторической дружбы и взаимного уважения двух народов. В центре внимания переговоров были вопросы активизации торгово-экономического и промышленного сотрудничества, развития взаимодействия в сфере сельского хозяйства, транспорта, фармацевтики и высоких технологий. Подчеркнута необходимость возобновления контактов между профильными ведомствами и деловыми кругами двух стран. Министры также обменялись приглашениями по проведению взаимных визитов.

С министром иностранных дел Мьянмы Тан Све отмечено поступательное развитие белорусско-мьянманских отношений, укрепление политического диалога, интерес обеих сторон к приданию сотрудничеству комплексного и долгосрочного характера. Особое внимание уделено графику предстоящих совместных мероприятий, включая визиты на высшем и высоком уровне. Обсуждены вопросы участия мьянманской стороны в III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Стороны подтвердили общность подходов к ключевым вопросам международной повестки.

Темы углубления промышленной и аграрной кооперации, продвижения совместных проектов в области машиностроения, сельского хозяйства и образования также были в фокусе внимания сторон. Подчеркнута заинтересованность в налаживании поставок белорусской техники, оборудования и технологий, а также в обмене опытом в сфере профессиональной подготовки кадров.

Кроме того, на полях заседания состоялись краткие беседы Максима Рыженкова с министрами внешнеполитических ведомств Алжира и Кубы, заместителем министра иностранных дел Азербайджана, а также постоянным наблюдателем Палестины при ООН в контексте недавней сделки по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

С главой МИД Алжира обсуждены мероприятия текущей повестки двустороннего взаимодействия, в частности субстантивное наполнение предстоящего визита Максима Рыженкова в Алжир, а также визитов на высшем уровне. -0-

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше