Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Сергей Лавров уточнил характер отношений РФ с США, ЕС и Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация проявляют стремление разобраться в причинах украинского кризиса, в отличие от других западных лидеров. По словам главы МИД РФ, американский президент признает ошибочность расширения НАТО и необходимость пересмотра политики США по Украине.

Лавров дал большое интервью о политической обстановке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация проявляют стремление разобраться в причинах украинского кризиса, в отличие от других западных лидеров. По словам главы МИД РФ, американский президент признает ошибочность расширения НАТО и необходимость пересмотра политики США по Украине.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сам Трамп неоднократно отмечал ошибку своего предшественника Джо Байдена, связанную с политикой в отношении Украины. «Президент США Дональд Трамп уже давно и несколько раз говорил, что это было ошибкой [экс-президента] Джо Байдена и что это надо исправить, этого нельзя допускать», — привел слова министра «Коммерсант».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп назвал главного виновника в СВО на Украине.

В ходе интервью Лавров также прокомментировал позицию Евросоюза по украинскому вопросу. По его словам, страны ЕС стремятся представить конфликт на Украине как личную проблему администрации Трампа, что, по мнению министра, им выгодно. Глава МИД добавил, что возможные поставки ракет Tomahawk Соединенными Штатами Украине способны нанести серьезный ущерб российско-американским отношениям. Лавров отметил, что, по его данным, американский лидер не заинтересован в эскалации ситуации, а в американской администрации работают опытные дипломаты, которые осознают возможные последствия подобных решений.

Таким образом, российская сторона фиксирует изменение риторики администрации США по ключевым вопросам международной повестки. А также сохраняет настороженность в связи с возможными новыми шагами по военной поддержке Украины со стороны западных союзников.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше