Германия закупит у США оружие для Украины на 500 млн евро

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что в рамках инициативы по противовоздушной обороне (EAAD) его страна выделит 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. Это заявление прозвучало на заседании контактной группы по Украине.

Источник: Life.ru

«Это поможет Украине достигать российские логистические ресурсы за линией фронта», — сказал глава Минобороны ФРГ.

По словам Писториуса, Германия также направит Киеву свыше 2 миллиардов евро для удовлетворения неотложных потребностей, доведя общий объём своей помощи в этом году до 9 миллиардов евро. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к Германии присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Кроме того, глава украинского МИД Андрей Сибига анонсировал присоединение к программе ещё семи стран — каких, он раскрывать не стал.

Ранее США анонсировали крупное объявление по поставкам оружия для Украины. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер призвал южноевропейские страны активизировать военную поддержку Киева, особенно в рамках программы альянса PURL, предусматривающей закупку вооружения США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

