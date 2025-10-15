Германия закупит у США оружие для Украины на 500 млн евро

По словам Писториуса, Германия также направит Киеву свыше 2 миллиардов евро для удовлетворения неотложных потребностей, доведя общий объём своей помощи в этом году до 9 миллиардов евро. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к Германии присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Кроме того, глава украинского МИД Андрей Сибига анонсировал присоединение к программе ещё семи стран — каких, он раскрывать не стал.