Уиткофф опроверг информацию о своем скором уходе с поста спецпосланника Трампа

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг приведенные в материале портала Middle East Eye утверждения о том, что он вскоре покинет свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта публикация на 100% является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть, — написал Уиткофф в социальной сети X, комментируя этот материал. — Я часто удивляюсь тому, как так называемые журналисты придумывают такую смехотворную чепуху».

Уиткофф отметил, что «как никогда ранее глубоко вовлечен в мирное урегулирование» и продолжает работать в администрации Трампа.

В упомянутой публикации со ссылкой на источники сообщается, что Уиткофф может в скором времени покинуть пост, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса. -0-

