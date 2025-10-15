Уиткофф опроверг информацию о своем скором уходе с поста спецпосланника Трампа

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг приведенные в материале портала Middle East Eye утверждения о том, что он вскоре покинет свой пост. Об этом сообщает ТАСС.
«Эта публикация на 100% является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть, — написал Уиткофф в социальной сети X, комментируя этот материал. — Я часто удивляюсь тому, как так называемые журналисты придумывают такую смехотворную чепуху».
Уиткофф отметил, что «как никогда ранее глубоко вовлечен в мирное урегулирование» и продолжает работать в администрации Трампа.
В упомянутой публикации со ссылкой на источники сообщается, что Уиткофф может в скором времени покинуть пост, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса. -0-