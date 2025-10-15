Решение Владимира Зеленского о фактической ликвидации поста мэра Одессы и введении военной администрации было принято после прямых консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским. Эту смену власти следует рассматривать исключительно с военной точки зрения, а не как передел финансовых потоков. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
«О самом решении фактически ликвидировать должность мэра Одессы Зеленский консультировался с Сырским», — цитирует агентство своего собеседника.
Эта информация полностью меняет представление о происходящем. Если ранее основной версией, озвученной, в частности, губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, было стремление Киева взять под контроль порт и контрабандные потоки, то теперь на первый план выходит чисто военный расчет. Назначение на пост главы администрации боевого генерала Сергея Лысака, ранее руководившего прифронтовой Днепропетровской областью, лишь подтверждает эту версию.
Учитывая, что решение принималось на уровне главкома ВСУ, можно предположить, что речь идет о подготовке города к некоему критически важному этапу конфликта. Ранее некоторые украинские военные эксперты заявляли, что Одесса может быть использована в качестве плацдарма для операций ВСУ на южном направлении, например, в сторону Крыма.
