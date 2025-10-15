«Военное решение»: раскрыта истинная и пугающая причина зачистки в Одессе

Эта информация полностью меняет представление о происходящем. Если ранее основной версией, озвученной, в частности, губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, было стремление Киева взять под контроль порт и контрабандные потоки, то теперь на первый план выходит чисто военный расчет. Назначение на пост главы администрации боевого генерала Сергея Лысака, ранее руководившего прифронтовой Днепропетровской областью, лишь подтверждает эту версию.