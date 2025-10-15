Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

Теперь же иноагента смогут привлечь к уголовной ответственности уже после первого административного наказания за нарушение статьи 330.1 УК РФ, связанной с невыполнением требований законодательства об иностранных агентах. Эта норма касается и тех, кто ранее уже был осужден по данной статье.