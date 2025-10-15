Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

В России с 15 октября действует закон об усилении ответственности для иностранных агентов. Данный указ подписал российский глава Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.
Как известно, до нововведения уголовная ответственность за уклонение от предоставления документов для включения в реестр иноагентов или за нарушение порядка их деятельности наступала только после двух административных взысканий.
Теперь же иноагента смогут привлечь к уголовной ответственности уже после первого административного наказания за нарушение статьи 330.1 УК РФ, связанной с невыполнением требований законодательства об иностранных агентах. Эта норма касается и тех, кто ранее уже был осужден по данной статье.
Прежде KP.RU писал, что Министерство юстиции России расширило список иноагентов. В обновленный перечень включили филолога Полину Барскову*, блогеров Василия Садонина* и Алексея Шевцова*, а также медиа-проект «Острый угол»**.
* — лицо, признанное иностранным агентом в России.
** — юридическое лицо, признанное иностранным агентом в России.