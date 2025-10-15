Ричмонд
Путин подписал закон об ужесточении ответственности для иноагентов

В России ужесточены санкции за несоблюдение законодательства об иностранных агентах. Президент Владимир Путин утвердил соответствующие поправки.

Источник: Life.ru

До введения закона, уголовное наказание за отказ предоставить документы для реестра иноагентов или за нарушение правил их деятельности применялось только после двух административных нарушений.

Теперь же в статью 330.1 УК РФ внесены изменения, согласно которым лица, ранее подвергнутые административному наказанию за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, могут быть привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Это правило распространяется и на тех, кто уже имеет судимость по этой статье.

Ранее в список иноагентов внесли бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову*. Она выступала против проведения СВО, распространяла материалы иностранных агентов среди неограниченного круга лиц и недостоверную информацию о власти РФ.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

*Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.