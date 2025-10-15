Путин подписал закон об ужесточении ответственности для иноагентов

До введения закона, уголовное наказание за отказ предоставить документы для реестра иноагентов или за нарушение правил их деятельности применялось только после двух административных нарушений.
Теперь же в статью 330.1 УК РФ внесены изменения, согласно которым лица, ранее подвергнутые административному наказанию за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, могут быть привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Это правило распространяется и на тех, кто уже имеет судимость по этой статье.
Ранее в список иноагентов внесли бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову*. Она выступала против проведения СВО, распространяла материалы иностранных агентов среди неограниченного круга лиц и недостоверную информацию о власти РФ.
*Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.