Путин пообещал рассказать Цивилеву о советах Черномырдина

«Спасибо, Сергей Евгеньевич. Все вы так доложили, все очень своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет. Я вам потом расскажу, как Виктор Степанович Черномырдин, когда был председателем правительства Российской Федерации, рекомендовал министерству энергетики готовиться к прохождению осенне-зимнего периода. Обязательно вам расскажу. Надеюсь, что всё так, как вы доложили, так и будет», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.