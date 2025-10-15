Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообещал рассказать Цивилеву о советах Черномырдина

Путин пообещал рассказать, как Черномырдин советовал Минэнерго готовиться к зиме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал министру энергетики РФ Сергею Цивилеву рассказать о рекомендациях бывшего главы правительства РФ Виктора Черномырдина по подготовке к отопительному сезону.

«Спасибо, Сергей Евгеньевич. Все вы так доложили, все очень своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет. Я вам потом расскажу, как Виктор Степанович Черномырдин, когда был председателем правительства Российской Федерации, рекомендовал министерству энергетики готовиться к прохождению осенне-зимнего периода. Обязательно вам расскажу. Надеюсь, что всё так, как вы доложили, так и будет», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.